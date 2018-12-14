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      В Україні посилиться негода: синоптики назвали області

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      Синоптики попереджають про ускладнення погодних умов
      Синоптики попереджають про ускладнення погодних умов / Фото з відкритих джерел

      Частину областей України станом на ранок 14 грудня продовжує замітати снігом, а на дорогах ожеледиця. Також синоптики попереджають про погіршення погодних умов.

      Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

      Читайте також: Прогноз погоди на 14 грудня: в Україні буде холодно та місцями сніжитиме

      На території України невеликий сніг, лише у східних областях без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, у західних областях північно-західний, 5-10 метрів за секунду. Температура від -2 градусів морозу до +1 градуса тепла, в Криму та на півдні Одещині +3+8 градусів тепла, в Карпатах -1-6 градусів морозу,
      – йдеться у повідомленні.

      Зокрема, невеликий сніг та ожеледиця спостерігаються у Київській, Львівській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Вінницькій, Волинській, Одеській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Миколаївській областях.

      У Києві також сніжить, температура повітря тримається у межах 0-2 градусів морозу.

      Нагадаємо, через сильні снігопади та пориви вітру в Чернігівській та Кіровоградській областях знеструмлено 40 населених пунктів.

      Коли в Україні погіршиться погода? Синоптик Наталка Діденко прогнозує, що у найближчі вихідні, 15 і 16 грудня, в Україні очікуються різкі зміни погоди та похолодання. А ось снігові заметілі дещо вщухнуть. Проте, вже 16 грудня у західних регіонах потепліє, проте разом із цим туди прийдуть потужні опади та штормовий вітер.

      Теги: Новини України Негода в Україні Погода Сніг в Україні ДСНС
      Джерело: 24 канал
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