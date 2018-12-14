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      В Украине усилится непогода: синоптики назвали области

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      Синоптики предупреждают об осложнении погодных условий
      Синоптики предупреждают об осложнении погодных условий / Фото из открытых источников

      Часть областей Украины по состоянию на утро 14 декабря продолжает заметать снегом, а на дорогах гололедица. Также синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий.

      Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

      Читайте также: Прогноз погоды на 14 декабря: в Украине будет холодно и местами будет снежить

      На территории Украины небольшой снег, только в восточных областях без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, в западных областях северо-западный, 5-10 метров за секунду. Температура от -2 градусов мороза до 1 градуса тепла, в Крыму и на юге Одесской области +3...+8 градусов тепла, в Карпатах -1...-6 градусов мороза,
      – говорится в сообщении.

      В частности, небольшой снег и гололед наблюдаются в Киевской, Львовской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Винницкой, Волынской, Одесской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Николаевской областях.

      В Киеве идет снег, температура воздуха держится в пределах 0...-2 градусов мороза.

      Напомним, из-за сильных снегопадов и порывов ветра в Черниговской и Кировоградской областях обесточены 40 населенных пунктов.

      Когда в Украине ухудшится погода? Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в ближайшие выходные, 15 и 16 декабря, в Украине ожидаются резкие изменения погоды и похолодание. А вот снежные метели немного утихнут. Однако, уже 16 декабря в западных регионах потеплеет, однако вместе с этим туда придут мощные осадки и штормовой ветер.

      Теги: Непогода в Украине Погода Новости Украины ГСЧС Снег в Украине
      Источник: 24 канал
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