В Украине усилится непогода: синоптики назвали области

Часть областей Украины по состоянию на утро 14 декабря продолжает заметать снегом, а на дорогах гололедица. Также синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

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На территории Украины небольшой снег, только в восточных областях без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, в западных областях северо-западный, 5-10 метров за секунду. Температура от -2 градусов мороза до 1 градуса тепла, в Крыму и на юге Одесской области +3...+8 градусов тепла, в Карпатах -1...-6 градусов мороза,

– говорится в сообщении.

В частности, небольшой снег и гололед наблюдаются в Киевской, Львовской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Винницкой, Волынской, Одесской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Николаевской областях.

В Киеве идет снег, температура воздуха держится в пределах 0...-2 градусов мороза.

Напомним, из-за сильных снегопадов и порывов ветра в Черниговской и Кировоградской областях обесточены 40 населенных пунктов.

Когда в Украине ухудшится погода? Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в ближайшие выходные, 15 и 16 декабря, в Украине ожидаются резкие изменения погоды и похолодание. А вот снежные метели немного утихнут. Однако, уже 16 декабря в западных регионах потеплеет, однако вместе с этим туда придут мощные осадки и штормовой ветер.