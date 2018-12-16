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      Хуртовини та ожеледиця: рятувальники попередили про потужну негоду на Тернопільщині

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      Рятувальники попередили про сильні хуртовини на Тернопільщині
      Рятувальники попередили про сильні хуртовини на Тернопільщині / Ілюстративне фото

      Через вплив атмосферних фронтів від циклону з центром над Балканським півостровом, по території Тернопільщини від 16 до 18 грудня, очікується ускладнення погодних умов.

      Про це інформує прес-служба ДСНС у Тернопільській області.

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      Так, рятувальники попереджають про сильний сніг, хуртовини та ожеледицю на дорогах.

      Часом сніг, вранці та вдень 16 грудня та вночі 17 грудня місцями сильний. Вітер південно-східний, 7 – 12 метрів за секунду, вночі 16 грудня місцями, вдень по всій території пориви 15 – 20 метрів за секунду, подекуди хуртовини. На дорогах ожеледиця. Приріст снігового покриву,
      – йдеться у повідомленні.

      За інформацією надзвичайників, такі складні погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць. Також це ускладнить роботу енергетичної, будівельної галузей та комунального господарства.

      Нагадаємо, через сильні снігопади станом на ранок 13 грудня в Україні без електропостачання опинились 170 населених пунктів у 6-и областях.

      Від вечора 12 грудня до ранку 13 грудня до Києва було заборонено в’їжджати вантажівкам. Тоді у міській владі столиці не виключили можливість, що через снігопади у Києві можуть закрити школи та дитсадки.

      Теги: Новини України Негода в Україні Погода
      Джерело: 24 Канал
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