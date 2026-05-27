Синоптик ответила, наступило ли наконец метеорологическое лето в Украине
На территории Украины на самом деле уже началось метеорологическое лето, кое-где устойчивый переход температурных значений зафиксировали еще в начале мая.
Такую информацию рассказала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в новом эксклюзивном интервью 24 Канала, которое выйдет вскоре.
Когда началось метеорологическое лето?
Наталья Птуха рассказала, что метеорологическое лето в Украине уже началось, об этом свидетельствует стабильный переход среднесуточной температуры через отметку 15 градусов тепла. Кое-где это зафиксировали еще в первой декаде мая.
По ее словам, в частности тогда метеорологическое лето началось в Киевской области, после нескольких дней интенсивного потепления, а местами даже жары. Она уточнила, что в дальнейшем после этого температурный фон несколько колебался.
Впрочем, несмотря на такую нестабильность он в основном оставался в пределах, характерных для метеорологического лета. Существенного похолодания, которое могло бы свидетельствовать о возвращении к метеорологической весне, не произошло.
В целом в большинстве регионов в течение мая уже был переход среднесуточной температуры через отметку +15 градусов. И даже те снижения, которые будут в следующие трое суток, не должны перекрыть ту сумму плюсовых температур, которые были перед этим,
– рассказала она.
Какой будет погода вскоре?
Уже с 28 мая в Украине ожидается снижение температурных показателей в части областей. Также в основном по территории страны будет преобладать облачная, дождливая, а также ветреная погода из-за влияния атмосферных фронтов.
Ранее начальник Черкасского областного центра по гидрометрологии Виталий Постригань уже предупреждал об ощутимом снижении температурных показателей, которое будет сопровождаться грозами и осадками в виде дождя.