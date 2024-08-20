Профессиональная адаптация и новое образование: как Метинвест Ахметова инвестирует в развитие ветеранов

До начала большой войны в Группе Метинвест работало 110 тысяч человек, теперь их 60 тысяч. Кадровый дефицит ощутим. Самая же чувствительная тема для компании – мобилизация: страну защищают около 8 000 работников. В то же время к работе уже приступили почти 1 000 ветеранов войны, среди которых как ветераны АТО, так и полномасштабной войны.

Поэтому компания разработала комплексные программы поддержки ветеранов: они включают психологическую и физическую реабилитацию, а также профессиональное развитие для ветеранов, которые к этому стремятся.

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Нашу работу с ветеранами строим на принципах ответственности, системности и внутренней справедливости. Компания стремится применить единый подход к системам мотивации для всех работников, чтобы объединить, а не разграничивать коллективы,

– говорит Татьяна Петрук, директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы Метинвест.

В компании провели опрос целевой группы: более 50% внутренних респондентов выразили желание пройти обучение или переквалификацию. Поэтому компания предоставляет возможность бесплатного переобучения ветеранам: переквалификация доступна почти по всем рабочим профессиям, а подготовку 85% специальностей проводят прямо на производстве.

Также ветеранам предлагают льготные условия поступления в первый негосударственный университет Метинвест Политехника. Кроме того, в Метинвесте действует программа профессиональной адаптации бывших военных, а для обновления профессиональных знаний и навыков действует программа наставничества.

Мы готовы трудоустроить тысячи ветеранов с рынка труда. В Метинвесте открыто 4 тысячи вакансий по инженерно-техническим специальностям. Освоить новую профессию можно за 3 – 6 месяцев и более, в зависимости от желаемой квалификации,

– делится опытом Татьяна Петрук.

Большое внимание в компании уделяют реабилитации: те, кто прошел боевые действия, имеют травмы, которые требуют длительного и дорогостоящего лечения. Психологические травмы, посттравматические стрессовые расстройства, депрессия требуют комплексного подхода психологов и терапевтов, оперирующих современными методами психологической поддержки.

Более 100 человек, которые нуждались в протезировании, уже приняли участие в совместной программе Метинвеста и Protez Hub. Также компания стала одним из организаторов проведения более 30 реконструктивных операций на лице и шее для раненых на войне защитников.

А для психологической реабилитации Метинвест разработал партнерскую программу с центром психологической помощи, который привлек в свой штат профессиональных военных психологов и работает с семьями ветеранов или военнослужащих.

Напомним, Группа Метинвест Рината Ахметова вошла в пятерку "Лучших работодателей Украины 2024" и победила в специальной номинации "Лучшая программа по адаптации ветеранов". Ветеранские программы запускаются в компании еще во время мобилизации сотрудников, а когда ветераны возвращаются к работе, компания работает не только с ними, но и с их семьями.