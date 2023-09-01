На данный момент Метинвест бесплатно передал ВСУ 32 сооружения-укрытия, которые активно используются на самых горячих участках фронта.

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"Сталь Метинвеста спасает и защищает. Это главная идея, на которую мы опираемся в своей работе, запуская в производство ту или иную модель продукции, помогающей ВСУ. С начала войны это были бронежилеты, потом стальные укрытия, дополнительное бронирование, макеты военной техники, а теперь – стальные "ловцы ланцетов" для техники. Все знают, что наш враг коварен, поэтому Метинвест поставил себе задачу — помочь нивелировать его козыри", – отметил Александр Мироненко, операционный директор Группы Метинвест.

Как "ловец ланцетов" спасает жизнь воинов и технику ВСУ

Он добавил, что, в частности, враг активно использует ланцеты и другие дроны-камикадзе, которые стали проблемой для техники ВСУ.

Теперь мы можем радоваться каждый раз, когда наш "ловец ланцетов" спасает жизни воинов и дорогостоящую технику от атак противника. Мы уверены, что весь ответственный украинский бизнес должен следовать подобным инициативам, которые помогают ВСУ. Только объединив силы мы победим,

– подчеркнул Александр Мироненко.

Инженерные сооружения производятся в тесном взаимодействии со специалистами ВСУ, учитывая потребности фронта. Стальные "ловцы ланцетов" должны быть максимально универсальными, чтобы их могли использовать для маскировки и защиты большинства моделей техники на боевых позициях – самоходных артиллерийских установок, танков, автомобильной техники для перевозки личного состава.



Техника ВСУ, которую спас "ловец ланцетов" / Фото Метинвеста

"При использовании первых образцов на фронте "ловцы ланцетов" показали себя как надежный элемент защиты, который останавливает вражеские дроны, в частности опасные ланцеты, и бережет технику", – рассказали в Метинвесте.

Характеристики "ловца ланцетов"

"Ловец ланцетов" – очень мобильное сооружение, требующее минимум усилий для установки на передовой позиции без использования дополнительного оборудования. Кроме быстрой и легкой сборки, сооружение также отличается высокой ремонтопригодностью. После выполнения своего назначения "ловец ланцетов" можно легко восстановить.

Вес одного передвижного укрытия длиной 10 метров, шириной и высотой по 5 метров –около тонны. Сооружение состоит из стального каркаса и натянутой поверх него сетки-рабицы с камуфляжными элементами. Метинвест может изготавливать до пяти "ловцов ланцетов" в неделю.

Отметим, что Метинвест с первых дней полномасштабного вторжения перевел производство на военные рельсы и системно помогает защитникам, а также вооружает украинскую армию. За полтора года военной агрессии компания в рамках инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова уже направила на поддержку защитников 2 миллиарда гривен.

В частности, это изготовленные на собственных мощностях и приобретенные 150 000 бронежилетов, более 200 мобильных укрытий-"криївок", 250 моделей военной техники, а также тысячи единиц дронов и тепловизоров, автомобили, средства связи и другое военное оборудование, которое закупается и бесплатно передается подразделениям Сил обороны Украины.