Наразі Метінвест безплатно передав ЗСУ 32 споруди-укриття, що активно використовуються на найгарячіших ділянках фронту.

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"Сталь Метінвесту рятує та захищає. Це головна ідея, на яку ми спираємося у своїй роботі, запускаючи у виробництво ту чи іншу модель продукції, що допомагає ЗСУ. Від початку війни це були бронежилети, потім сталеві укриття, додаткове бронювання, макети військової техніки, тепер – сталеві "ловці ланцетів" для техніки. Усі знають, що наш ворог підступний, тому Метінвест поставив собі завдання – допомогти нівелювати його козирі", – зазначив Олександр Мироненко, операційний директор Групи Метінвест.

Як "ловець ланцетів" рятує життя воїнів і техніку ЗСУ

Він додав, що, зокрема, ворог активно використовує ланцети та інші дрони-камікадзе, які стали проблемою для техніки ЗСУ.

Тепер можемо тішитися кожного разу, коли наш "ловець ланцетів" рятує життя воїнів і дорогу техніку від атак супротивника. Ми впевнені, що весь відповідальний український бізнес має наслідувати подібні ініціативи, що допомагають ЗСУ. Лише об'єднавши сили ми переможемо,

– наголосив Олександр Мироненко.

Інженерні споруди виробляються у тісній взаємодії зі спеціалістами ЗСУ, зважаючи на потреби фронту. Сталеві "ловці ланцетів" мають бути максимально універсальними, аби їх могли використовувати для маскування та захисту більшості моделей техніки на бойових позиціях – самохідних артилерійських установок, танків, автомобільної техніки для перевезення особового складу.



Техніка ЗСУ, яку врятував "ловець ланцетів" / Фото Метінвесту

"Під час використання перших зразків на фронті "ловці ланцетів" показали себе як надійний елемент захисту, що зупиняє ворожі дрони, зокрема небезпечні ланцети, й береже техніку", – розповіли у Метінвесті.

Характеристики "ловця ланцетів"

"Ловець ланцетів" є дуже мобільною спорудою і потребує мінімум зусиль для встановлення на передовій позиції без використання додаткового обладнання. Окрім швидкого та легкого збирання, споруда також вирізняється високою ремонтопридатністю. Після виконання свого призначення "ловця ланцетів" можна легко відновити.

Вага одного пересувного укриття завдовжки 10 метрів, завширшки й заввишки по 5 метрів – близько тонни. Споруда складається зі сталевого каркаса й натягнутої поверх нього сітки-рабиці з камуфляжними елементами. Метінвест може виготовляти до п'яти "ловців ланцетів" на тиждень.

Зазначимо, що Метінвест від перших днів повномасштабного вторгнення перевів виробництво на військові рейки й системно допомагає захисникам та озброює українську армію. За півтора року військової агресії компанія в межах ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова вже спрямувала на підтримку оборонців 2 мільярди гривень.

Зокрема, це виготовлені на власних потужностях та придбані 150 000 бронежилетів, понад 200 мобільних укриттів-"криївок", 250 моделей військової техніки, а також тисячі одиниць дронів і тепловізорів, автівки, засоби зв'язку та інше військове устаткування, що закупається та безплатно передається підрозділам Сил оборони України.