Метинвест Ахметова передал ВСУ 10 скоростных катеров на 53 миллиона гривен

Десантные подразделения Вооруженных Сил получили от Метинвеста, в рамках милитарной инициативы Рината Ахметова "Стальной Фронт", новую партию техники. Она поможет проводить военно-морские спецоперации и защищать водные границы Украины.

Как отмечают в Группе, говорится о 10 высокоскоростных катерах типа RIB на 9-11 метров, 12 трейлерах для их оперативной перевозки и 800 самонадувающихся спасательных жилетах.

Общая стоимость партии техники – 53 миллиона гривен

Катера типа RIB – это лодки с надувными бортами и жестким дном. Их особенно ценят в армиях разных стран за легкость, практичность и быстроту в использовании, а также за отличные мореходные качества. Благодаря своей конструкции такие лодки не нуждаются в специальном швартовочном оборудовании. А это в свою очередь существенно облегчает их эксплуатацию в чрезвычайных обстоятельствах.

Эти лодки очень легкие, а благодаря мощности двигателя очень быстрые. Группа может выйти на берег, а затем через одну секунду – на воду, и выполнить боевые задания. Отдельное спасибо Метинвесту за специальные трейлеры для этих катеров,

– заметил боец ВСУ с позывным "Студент".

Специализированные трейлеры позволяют проводить операции быстро, объясняют бойцы. По их словам, благодаря им лодки могут выходить на воду прямо с побережья. Для этого не нужны дополнительные средства разгрузки, в частности краны.

"Мы рассматривали несколько вариантов, искали лодки во всем мире. Это заняло около четырех месяцев. В конце концов остановились на одном европейском производителе, который смог обеспечить и соответствующее качество, и доставку. Эти лодки вмещают 10-12 человек, их будут использовать силы обороны для десантных операций в Черном море", – поделился руководитель проектного офиса Группы Метинвест Александр Водовиз.



Скоростные катера уже доставили бойцам ВСУ / Фото Метинвест

К тому же Метинвест снабдил морпехов специальными жилетами. Их преимущество в том, что они автоматически надуваются при контакте с водой и необходимы для сохранения здоровья и жизни военных, ведь имеют также специальный утепленный капюшон, что особенно важно в холодное время года.

Как отмечают в Метинвесте, с начала полномасштабного вторжения Группа направила на помощь ВСУ и украинцам уже 4 миллиарда гривен. В частности, более 2 миллиардов пошли на помощь бойцам в рамках "Стального Фронта". За это время компания изготовила и передала бойцам бронированные щиты для 200 фронтовых машин, более 300 стальных блиндажей, а также закупила для военных более 500 автомобилей, более 1500 дронов, почти 2000 тепловизоров и 875 единиц коммуникационного оборудования.