Метинвест Ахметова построил уже 35 опорных пунктов для ВСУ на линии обороны, в планах – еще 90

Компания Метинвест присоединилась к программе фортификации, которая проходит фактически на всех направлениях фронта. С помощью специалистов и техники, которую предоставляет предприятие, построили уже более 35 взводных опорных пунктов.

Каждый такой пункт – это сеть туннелей и стальные бункеры-криївки, которые производит Метинвест, объединенные в единый комплекс. В планах компании – построить еще около 90 пунктов. Но для расширения производства необходимо больше людей. Об этом рассказал операционный директор Группы Метинвест Александр Мироненко в интервью каналу "Прямой".

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Метинвест построил 35 опорных пунктов

"Мы передали уже более 330 бункеров для бойцов. Но встал вопрос, что нужно сделать командные пункты, чтобы обеспечивать непрерывное управление войском вблизи линии соприкосновения. После этого у нас была очень содержательная дискуссия с военными, с командованием на отдельных направлениях. И мы разработали проект командного пункта, состоящий из 5-6 "криївок", – рассказал он.

По его словам, эти командные пункты выполнены с максимальным комфортом: они оборудованы вентиляцией, обогревом, интернетом и всеми средствами связи, которые используют военные. Там также оборудованы места, где операторы онлайн наблюдают, что происходит на линии соприкосновения – наблюдение делается с использованием больших телевизоров и компьютерной техники, которую тоже обеспечиваем Метинвест.

Мы серьезно относимся к обеспечению безопасности этого производства, ведь понимаем, что враг постоянно ищет места, где производят продукцию для обороны Украины. Все площадки, на которых производится продукция – и минные тралы, и командные пункты и "криївки" – расположены за пределами наших предприятий. Мы заботимся о безопасности людей, которые работают на этих объектах,

– подчеркнул Мироненко.

Он уточнил: всего около 400-500 сотрудников Метинвеста постоянно вовлечены в производство продукции оборонного характера. И хотя компания имеет возможности расширения почти по всем видам продукции – есть дефицит людей, которых можно привлечь к производству. Ведь, кроме оборонного направления есть еще стандартное производство металлопродукции. А часть работников отлучены от основного производства и привлечены к оборонному.

"Нам нужно дополнительно нанимать людей. А сейчас это очень проблематично, потому что есть определенные вопросы с бронированием сотрудников, ведь мы трудоустраиваем через военкомат. То есть, человек должен официально оформиться, зарегистрироваться в военкомате. И когда люди это слышат, они говорят: мы лучше поищем что-то другое. Поэтому мы сейчас стараемся сотрудничать с Минэкономики и Минобороны, потому что мы способны наращивать объемы производства. Но нам нужны люди, которых нужно забронировать, чтобы они могли заниматься военным заказом", – объяснил Мироненко.