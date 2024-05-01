Метинвест Ахметова предлагает обучение и работу тысячам ветеранов: изменили все бизнес-процессы

Компания Метинвест Рината Ахметова предполагает, что к работе в компании вернутся минимум 6-7 тысяч работников из 8 тысяч, которые были мобилизованы. Кроме того, компания имеет тысячи вакансий, поэтому планирует приглашать на работу ветеранов с рынка труда.

Поэтому все бизнес-процессы перестроены таким образом, чтобы максимально адаптировать вчерашних бойцов к мирной жизни, и объединить коллективы. Об этом рассказал директор департамента корпоративных коммуникаций Группы Метинвест Олег Давыденко во время форума "Практика", посвященного возвращению ветеранов к гражданскому рынку труда.

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По его словам, сейчас в ВСУ мобилизован каждый шестой работник Метинвеста, а это 15% персонала. С войны уже вернулось почти 1,5 тысячи сотрудников, из них более 500 человек уже вернулись к работе. Компания ожидает, что в целом на рабочие места вернутся 6-7 тысяч из 8 тысяч мобилизованных. В то же время в компании открыто 4 тысячи вакансий преимущественно мужских специальностей, поэтому Метинвест рассчитывает на наемных на рынке труда ветеранов.

Поэтому компания адаптирует все бизнес-процессы к возвращению ветеранов, подходя к работе системно. В частности обучает коллективы, как работать с бывшими военными, вводит дополнительный медицинский осмотр и психологическую поддержку и тому подобное. Метинвест стоит на том, что ветераны нуждаются в таком же отношении, как и другие работники, чтобы объединить, а не разграничить коллективы. И пропагандирует культуру равных возможностей для всех.

Компания создает ветеранские хабы в городах присутствия: это позволяет ветеранам быть собой и общаться с единомышленниками. А также предлагает переобучение для тех, кто стремится освоить новую специальность, или не может заниматься предыдущей работой по состоянию здоровья. К примеру, ветеранам предлагают бесплатное обучение и льготные условия поступления в университет Метинвест Политехника.

У нас за последний год переобучение прошли из всех сотрудников, не только ветеранов, в среднем 13 тысяч человек из 50 тысяч. И это переобучение минимум от 3 до 6 месяцев. Мы открыты брать на переобучение всех. И готовы к тому, что переобучение на дефицитные высокоранговые профессии продлится 1-3 года,

– говорит Давыденко.