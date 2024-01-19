Метинвест Ахметова приступил к поставкам ВСУ подземных штабов-бункеров класса "люкс"

Группа Метинвест наладила производство стальных подземных командных пунктов, которые защищают личный состав от последствий обстрелов и позволяют в безопасных и комфортных условиях обеспечивать работу командования ВСУ на линии фронта.

Поставка проходит в рамках инициативы "Стальной Фронт" Рината Ахметова. Первый стальной штаб, рассчитанный на 30 военнослужащих, на безвозмездной основе уже был передан Сухопутным войскам Украины и установлен на одном из самых горячих направлений фронта.

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В такие подземные укрытия спасают жизни бойцов

Командный пункт помогает спасать жизнь военных, ведь за короткое время разворачивается и сворачивается на линии фронта и при правильной установке обеспечивает защиту от обстрелов артиллерии любого калибра. Стальной штаб состоит из пяти или шести (в зависимости от комплектации) отдельных мобильных бункеров, производство которых Метинвест освоил еще в октябре 2022 года. Это связанные между собой подземные укрытия, выполняющие различные функции – от жилого помещения и санитарной зоны до рабочего штаба командования. Таким образом, образуется целый подземный комплекс зданий.

Подземные штабы-бункеры уже начали передавать ВСУ / Фото Метинвеста

Изготовленные из волнистой стали, бункеры оборудованы всем необходимым оборудованием на уровне хорошей гостиницы: спальными местами и рабочими зонами, душевыми и бойлерами, системами отопления, освещения и связи, местами хранения оружия и личных вещей и электронной техникой. Это позволяет использовать подземный штаб не только в качестве укрытия и места отдыха, но и в качестве рабочей зоны, обеспечивающей качественную работу командования на линии фронта.

Война, к сожалению, надолго с нами. Боевые действия стали постоянным спутником каждого украинца и особенно тех, кто защищает наше государство в рядах ВСУ. Поэтому разработка улучшенных бункеров, целых подземных комплексов – это вклад Метинвеста и "Стального Фронта" Рината Ахметова в улучшение быта бойцов на линии фронта. Потому что люди – это главное. И если мы можем не только создать безопасное от обстрелов пространство, но и сделать его максимально комфортным, то мы это делаем,

– прокомментировал операционный директор Группы Метинвест Александр Мироненко.

"Надеюсь, что таких КП на линии фронта будет становиться все больше и эти "подземные городки" станут надежной опорой для командования военных соединений. В планах Метинвеста также есть разработка новых конфигураций подземных стальных комплексов для других нужд ВСУ. Поэтому мы не будем останавливаться , пока Украина не победит", – добавил Мироненко.

Новые командные пункты базируются на традиционной модели бункера "криївки", более 330 единиц которых уже передал Метинвест разным бригадам ВСУ с 2022 года. Конструкцию стандартного стального бункера доработали для использования в составе постоянного штаба, габариты увеличили до 6 метров в длину и 2,3 метра в высоту. Каждая такая "криївка" рассчитана на шесть человек и оборудована местами отдыха, хранения личных вещей и интегрированной системой отопления. На изготовление одной такой конструкции специалисты предприятий Метинвеста тратят около 400 часов.

Как выглядят штабы-бункеры класса "люкс" внутри / Фото Метинвеста

"Преимущество нашей армии над противником: мы воюем качественно, мозгами. И в то же время умеем принимать взвешенные решения оперативно, потому что на кону – жизнь наших воинов и успех боевых действий. Именно поэтому стремимся даже на "нуле", в аду войны обезопасить и создать комфортные условия для работы и передышки военных", – сказал бригадный генерал Вооруженных сил Украины Владимир Горбатюк.

Командные пункты на базе модульных укрытий соответствуют запросу армии и позволяют на передовой обустроить укрепленные штабы, которые в любой ситуации будут выполнять свою главную задачу – руководить боем и наносить сокрушительные поражения врагу.

– заметил Владимир Горбатюк.

Всего с начала полномасштабной войны Метинвест направил в поддержку Украины и украинцев 4,8 миллиарда гривен. Из этой суммы более 2,5 миллиарда гривен – это помощь бойцам в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт" Рината Ахметова. Компания передала: