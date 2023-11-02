В частности, за январь – сентябрь этого года украинские предприятия Метинвеста уплатили 2,8 миллиарда гривен налога на прибыль, 2,4 миллиарда гривен единого социального взноса и 2,3 миллиарда гривен налога на доходы физических лиц.

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В то же время Метинвест за 9 месяцев увеличил плату за землю на 4% по сравнению с аналогичным показателем 2022 года – до 893 миллионов гривен.

Также значительными источниками наполнения государственного и местных бюджетов Украины стали плата за пользование недрами – 1,5 миллиарда гривен и экологический налог – 449 миллионов гривен.

В III квартале 2023 года Группа перечислила в украинский бюджет 4,6 миллиарда гривен, что на 15% превышает сумму за аналогичный период прошлого года.

В частности, за июль – сентябрь предприятия Метинвеста увеличили выплату налога на прибыль на 28% по сравнению с июлем – сентябрем 2022 года – до 1,7 миллиарда гривен.

Отчисления единого социального взноса за тот же период выросли на 8% по сравнению с III кварталом 2022 года – до 847 миллионов гривен.

А выплата налога на доходы физических лиц возросла на 12% по сравнению с показателем за июль – сентябрь 2022 года – до 818 миллионов гривен.

Кроме того, за III квартал 2023 года предприятия Группы уплатили 618 миллионов гривен за пользование недрами, что на 2% больше аналогичного показателя прошлого года. В то же время плата за землю за июль – сентябрь этого года по сравнению с таким же периодом 2022 года выросла на 9%, до 304 миллионов гривен, а экологический налог — на 24%, до 146 миллионов гривен.

В начале большой войны Метинвест столкнулся с серьезными вызовами, которые мы продолжаем преодолевать. Нам пришлось перестроить бизнес, создать новые логистические цепочки для экспорта продукции, изменить операционную модель. Все эти шаги помогли компании выстоять и остаться одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине. Мы хотим помочь украинцам, стране и армии, так же как позаботились о наших сотрудниках и жителях регионов присутствия. Поэтому продолжаем работать на победу по всем направлениям,

– отметил генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Напомним, Метинвест, с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, в I полугодии 2023 года уплатил в бюджеты всех уровней в Украине более 6,3 миллиарда гривен налогов и сборов, а в 2022 году — 20,5 миллиардов гривен.