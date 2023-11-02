Зокрема, за січень – вересень цього року українські підприємства Метінвесту сплатили 2,8 мільярда гривень податку на прибуток, 2,4 мільярда гривень єдиного соціального внеску та 2,3 мільярда гривень податку з доходів фізичних осіб.

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Водночас Метінвест за 9 місяців збільшив плату за землю на 4% проти аналогічного показника 2022 року – до 893 мільйонів гривень.

Також значними джерелами наповнення державного та місцевих бюджетів України стали плата за користування надрами – 1,5 мільярда гривень та екологічний податок – 449 мільйонів гривень.

У III кварталі 2023 року Група перерахувала до українського бюджету 4,6 мільярда гривень, що на 15% перевищує суму за аналогічний період минулого року.

Зокрема, за липень – вересень підприємства Метінвесту збільшили виплату податку на прибуток на 28% проти липня – вересня 2022 року – до 1,7 мільярда гривень.

Відрахування єдиного соціального внеску за той самий період зросли на 8% проти III кварталу 2022 року – до 847 мільйонів гривень.

А виплата податку з доходів фізичних осіб підвищилася на 12% проти показника за липень – вересень 2022 року – до 818 мільйонів гривень.

Крім того, за III квартал 2023 року підприємства Групи сплатили 618 мільйонів гривень за користування надрами, що на 2% більше за аналогічний показник минулого року. Водночас плата за землю за липень – вересень цього року проти такого ж періоду 2022 року зросла на 9%, до 304 мільйонів гривень, а екологічний податок – на 24%, до 146 мільйонів гривень.

На початку великої війни перед Метінвестом постали серйозні виклики, які ми продовжуємо долати. Нам довелося перебудувати бізнес, створити нові логістичні ланцюги для експорту продукції, змінити операційну модель. Усі ці кроки допомогли компанії вистояти та залишитися одним із найбільших платників податків в Україні. Ми хочемо допомогти українцям, країні та армії, так само як подбали про наших співробітників та жителів регіонів присутності. Тож продовжуємо працювати на перемогу на всіх напрямах,

– відзначив генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

Нагадаємо, Метінвест, з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, у I півріччі 2023 року сплатив до бюджетів усіх рівнів в Україні понад 6,3 мільярда гривень податків і зборів, а у 2022 році — 20,5 мільярдів гривень.