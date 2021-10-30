"Метинвест" ежесуточно поставляет украинским больницам 80 тонн кислорода

Агрессивный штамм коронавируса Дельта быстрее поражает легкие и вызывает серьезные осложнения у инфицированных. Высокий уровень госпитализации среди больных и острая потребность в кислородной терапии – черты четвертой волны пандемии в Украине. Врачи подчеркивают: в таких условиях крайне важно обеспечивать стабильные поставки медицинского кислорода в больницы.

Свой существенный вклад в спасение жизней делают металлурги: предприятия группы "Метинвест" ежесуточно отгружают до 80 тонн медицинского кислорода. Об этом в прямом эфире одного из украинских телеканалов заявил генеральный директор комбината "Запорожсталь" группы "Метинвест" Александр Мироненко.

"Мы не можем стоять в стороне от общей ситуации, которая сейчас сложилась в стране, поэтому сразу же и "Фонд Рината Ахметова", и предприятия группы "Метинвест", в которую входит комбинат "Запорожсталь", откликнулись на зов о помощи медиков и начали передавать кислород. На данный момент мы суммарно ежесуточно отгружаем до 80 тонн кислорода, и этот темп планируем выдерживать столько, сколько потребуется для полного обеспечения больниц", – подчеркнул Александр Мироненко.

По его словам, чистота кислорода производства "Запорожстали" составляет 99,7%, что позволяет использовать его в качестве медицинского лекарственного средства. Высокое качество кислорода "Запорожстали" подтверждено регистрационным свидетельством Министерства здравоохранения Украины на производство жидкого кислорода для использования его в качестве медицинского лекарственного средства, выданным предприятию в начале апреля текущего года.

"Медицинский кислород высокого качества металлурги "Метинвеста" бесплатно отправляют в больницы Запорожской, Днепропетровской, Киевской, Харьковской, Херсонской, Черниговской, Донецкой, Житомирской, Хмельницкой областей. Все больницы, которые обращаются с просьбой о кислороде – получают его в полной мере, для нас это крайне важно", – акцентировал топ-менеджер предприятия.

Сейчас группа "Метинвест" совместно с Министерством охраны здоровья разрабатывают планы поставок кислорода на ближайшие два месяца.