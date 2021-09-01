"Метинвест" инвестирует более 1 миллиарда долларов в масштабный проект строительства нового цеха

Группа "Метинвест" запускает масштабный проект строительства нового цеха по производству холоднокатаного проката, оцинкованного и окрашенного рулона на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича. Инвестиции в этот проект превысят 1 миллиард долларов.

Согласно планам компании, в 2025 году, после завершения первого этапа проекта, комбинат будет выпускать около 1,2 млн тонн в год высококонкурентного холоднокатаного и оцинкованного проката, а также проката с полимерным покрытием.

Отмечается, что проект также предусматривает и экологическую составляющую, ведь существующая технология будет заменена на соляно-кислотную с установкой регенерации кислоты. Это позволит возвращать ее обратно в производство.

В новом цехе будет установлено высокоэффективное газоочистное оборудование, которое отвечает последним экологическим стандартам Украины и Европы. Оно позволит уменьшить выбросы вредных веществ. Они будут в 1,5-3 раза ниже предельно допустимых норм в Украине, а потребление топлива снизится на 20%.

Для компаний и в дальнейшем экологическое направление остается приоритетным. В 2020 году капитальные затраты на экологические проекты не сократились и составили рекордные 205 млн долларов. Компания и в дальнейшем планирует инвестировать в экологические проекты и увеличивать расходы в этом направлении.

Также напомним, что "Метинвест" инвестирует в сферу образования. В этом году в Мариуполе началось строительство первого негосударственного горно-металлургического университета "Метинвест политехника", который примет первых студентов уже в следующем сентябре. Стоимость проекта составили 30 млн евро.