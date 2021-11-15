"Метинвест" отремонтировал более 50 тысяч километров дорог, – EBA

Украинский бизнес инвестирует в проекты устойчивого развития и делится практическими кейсами в экологической и социальной сферах.

Экспертное исследование Европейской бизнес ассоциации показало, что 96% опрошенных компаний учитывают цели устойчивого развития в своих стратегиях. При этом общие затраты компаний на устойчивое развитие в прошлом году превысили 22 млрд грн. Это на 28% больше в сравнении с 2019 годом.

"Например, компании-члены комитета инвестировали 22 млрд грн в 2020 году в природоохранные средства. Половина из них – это были капитальные инвестиции, которые позволят уменьшить выбросы и влияние на окружающую среду", – рассказал глава комитета промышленной экологии и устойчивого развития ЕВА Станислав Зинченко.

Топ-менеджеры ведущих бюджетообразующих предприятий Украины презентовали свои проекты в экологической и социальной сферах. Практическими кейсами также поделился один из лидеров устойчивого развития в Украине – группа Метинвест.

Зинченко добавил, что "Метинвест" много вкладывает в местные инфраструктуры, строит и ремонтирует дороги.

"Насколько я помню, более 50 тыс. км дорог за несколько лет были отремонтированы группой Метинвест, было много инвестиций в учебные заведения, в оборудование. Они сейчас практически спасают страну с кислородом", – отметил он.