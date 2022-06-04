Метинвест передает более 100 тысяч бронежилетов для защитников Украины. Часть защитного снаряжения производится из сертифицированной спецстали собственного производства. Предприятия овладели выпуском стали и еженедельно производят 20 тонн бронестали, из которой производят около 2 тысяч бронежилетов.

Метинвест уже передал 500 комплектов бронежилетов и касок Национальной гвардии Украины. Еще одна тысяча комплектов амуниции спецназначения стоимостью 2,5 миллиона долларов, состоящих из легких бронежилетов с керамическими плитами, касок и тепловизоров, передана Главному управлению разведки Министерства обороны.

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Украинские сухопутные войска получили от Метинвеста более 60 дронов и 50 комплектов приборов ночного видения и спецкасок общей стоимостью 10 миллионов гривен.

Среди тех, для кого закупаются и производятся средства специальной защиты, – также работники компании, защищающие Украину на боевых позициях. Бронежилеты и каски уже получили более 2 тысяч мобилизованных сотрудников предприятий из Кривого Рога, Каменского, Запорожья, Покровска и Авдеевки.

Кроме того, компания поддерживает коммунальщиков, работающих на своем фронте. В частности, 200 бронежилетов получила Покровская община. Еще 80 касок и бронежилетов передано спасателям ГСЧС и сотрудникам критической инфраструктуры Авдеевки.

Кроме того, для помощи защитникам предприятия Группы вместе с партнерами изготовили из стали Метинвеста около 60 тысяч противотанковых ежей и 20 тысяч шипованных цепей против колесной техники. Дополнительно по запросу Вооруженных сил Украины и терробороны Метинвест предоставляет автотранспорт и горючее.

К тому же компания передала 20 тонн катанки для производства мобильных бастионов и около 3 тысяч тонн песка и щебня, а также 2,4 тысяч железобетонных блоков и плит для обустройства блокпостов и защиты объектов социальной инфраструктуры.

Для оказания первой медицинской помощи раненым бойцам Метинвест передал армии 25 тысяч кровоостанавливающих турникетов и аптечек.