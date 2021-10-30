"Метинвест" передал украинским больницам более 600 тонн кислорода
Источник:"Свобода слова" Савика Шустера
Группа "Метинвест" и Фонд Рината Ахметова помогают украинским медикам в борьбе с пандемией. Благодаря этому больницы Украины получают оборудование и медикаменты. Только в октябре "Метинвест" поставил более 600 тонн в больницы Киева и еще 8 областей Украины для лечения больных коронавируса.
Об этом заявил директор департамента регионального развития Группы Александр Вишняков в эфире шоу "Свобода слова" Савика Шустера.
"Метинвест" – это крупнейший металлургический холдинг. Как социально ответственный бизнес мы всегда приоритетно направляем инвестиции именно в медицину, потому что эти инвестиции спасают жизнь. Это самое ценное и это философия Рината Ахметова,
– сообщил директор департамента регионального развития Группы Метинвест Александр Вишняков.
Кислород для лечения больных коронавирусом "Метинвест" поставляет с 2020 года. Вишняков добавил, что в больнице Мариуполя, Запорожья, Покровска, Авдеевки сегодня получили новые станции, которые уже работают, и туда "Метинвест" бесплатно поставляет кислород.
"В октябре, во время дефицита кислорода на рынке и роста заболеваемости, мы начали получать обращения от врачей, от исполнительной власти – все просили помочь кислородом. Поэтому мы собрали оперативный штаб, создали план действий и отреагировали на все запросы, которые были", – сказал директор департамента.
Сейчас "Метинвест" отгружает больницам в среднем примерно 80 тонн кислорода в сутки. Одна тонна кислорода помогает выжить примерно 100 пациентам. Таким образом, благодаря кислороду, производимому группой "Метинвест", ежедневно поддерживается жизнь 8000 украинцев.
Производство стали и спасение жизней – это несопоставимые вещи. Мы отдаем все, чтобы продолжать спасать жизни украинцев,
– подытожил Вишняков.
В металлургии кислород необходим в том, чтобы производить сталь или чугун. Кислород используется как продукт горения в технологической цепочке. Кислород, который получают в ходе сепарации на металлургических предприятиях, по своим параметрам соответствует медицинском.
Кислород на комбинатах проверяют лаборатории, аттестованные Гослекслужбой. В связи с этими пробами, его можно применять для пациентов, больных COVID-19. В начале этой недели в украинских больницах начал заканчиваться кислород для больных коронавирусом.
Проблемы возникли по двум причинам:
- больные с новым штаммом коронавируса "Дельта" нуждаются в кислороде больше;
- 2 основных производителя кислорода в Украине остановились на плановый ремонт. Еще один завод закрылся из-за технических неисправностей. Но металлурги пришли на помощь в борьбе с коронавирусом.
В целом за 15 лет своего существования "Метинвест" направил около 350 миллионов гривен в сферу здравоохранения. В частности, больницы Запорожья, Мариуполя, Авдеевки и Покровская получили новые кислородные станции, которые сегодня стабильно работают и спасают жизни, а "Метинвест" бесплатно передает им кислород.