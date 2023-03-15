С начала полномасштабной войны Группа Метинвест активно присоединилась к борьбе Украины с агрессором. Одним из важнейших направлений стало оказание помощи защитникам в рамках милитарной инициативы Стальной фронт Рината Ахметова.

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На фронт уехала новая партия стальных мобильных укрытий от Метинвеста

Как отметил операционный директор Группы Метинвест Александр Мироненко, компания поддерживает защитников не словами, а реальными действиями.

Передали защитникам Бахмута очередную партию мобильных укрытий от Метинвеста в рамках инициативы Стальной Фронт. В мобильных "капсулах жизни" бойцы будут возобновлять силы и получат надежную защиту от обстрелов,

– добавил он.

С начала полномасштабного вторжения защитники Бахмута получили около 55 таких сооружений. Так что фактически каждое третье отгруженное компанией укрытие установлено именно на этом направлении.

Верим в ВСУ, верим в победу Украины и приближаем ее шаг за шагом,

– подчеркнул он.

Мобильные укрытия от Метинвеста – сборные сооружения диаметром 2 метра и длиной 6 метров. Их производят на предприятиях компании. Конструкции из волнистой стали толщиной 2-миллиметровой толщины известны еще с советских времен. Во время войны их доработали украинские военные с помощью инженеров-металлургов Группы. При правильной установке – на полтора метра под землю – такое укрытие выдерживает обстрелы артиллерией калибром до 152 миллиметров.



Мобильные укрытия от Метинвеста – это сборные сооружения диаметром 2 метра и длиной 6 метров.

В мобильной капсуле могут одновременно разместиться шесть бойцов. В укрытии предусмотрены воздушные коммуникации и оборудованы стеллажи для оружия, есть основной и резервный выход на поверхность. Укрытие оборудовано полевой печью, чтобы бойцы могли согреться, разогреть пищу и высушить одежду. Кстати, на производство одного укрытия необходимо почти 2 тонны стали, а работа над каждым таким сооружением занимает 165 человекочасов.

Метинвест передает мобильные укрытия бойцам на безвозмездной основе. В настоящее время стальные капсулы компании защищают военных в Авдеевке, Бахмуте, Покровске, Запорожье и Житомирщине.