Від початку повномасштабної війни Група Метінвест активно долучилася до боротьби України з агресором. Одним із найважливіших напрямків стало надання допомоги захисникам у межах мілітарної ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова.

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На фронт поїхала нова партія сталевих мобільних укриттів від Метінвесту

Як зауважив операційний директор Групи Метінвест Олександр Мироненко, компанія підтримує оборонців не словами, а реальними діями.

Передали захисникам Бахмуту чергову партію мобільних укриттів від Метінвесту в межах ініціативи Сталевий Фронт. У мобільних "капсулах життя" бійці поновлюватимуть сили й отримають надійний захист від обстрілів,

– додав він.

Від початку повномасштабного вторгнення захисники Бахмута отримали приблизно 55 таких споруд. Тож фактично кожне третє відвантажене компанією укриття встановлено саме на цьому напрямку.

Віримо в ЗСУ, віримо в перемогу України та наближаємо її крок за кроком,

– наголосив він.

Мобільні укриття від Метінвесту – це збірні споруди діаметром 2 метри та довжиною 6 метрів. Їх виготовляють на підприємствах компанії. Конструкції з хвилястої сталі завтовшки 2-міліметрової товщини відомі ще з радянських часів. Під час війни їх доопрацювали українські військові з допомогою інженерів-металургів Групи. За правильної установки – на півтора метра під землю – таке укриття витримує обстріли артилерією калібром до 152 міліметрів.



Мобільні укриття від Метінвесту – це збірні споруди діаметром 2 метри та довжиною 6 метрів / Фото Метінвест

У мобільній капсулі можуть одночасно розміститися шість бійців. В укритті передбачено повітряні комунікації та обладнано стелажі для зброї, є основний і резервний вихід на поверхню. Укриття обладнано польовою піччю, щоб бійці могли зігрітися, розігріти їжу й висушити одяг. До речі, на виробництво одного укриття необхідно майже 2 тонни сталі, а робота над кожною такою спорудою займає 165 людиногодин.

Зазначимо, що Метінвест передає мобільні укриття бійцям на безоплатній основі. Наразі сталеві капсули компанії захищають військових в Авдіївці, Бахмуті, Покровську, на Запоріжжі й Житомирщині.