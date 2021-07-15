Метинвест переходит на евросистему отчетности парниковых газов, – Рыженков

Метинвест как международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний разработает дорожную карту по сокращению выбросов в Украине.

Такое мнение высказал генеральный директор компании Метинвест Юрий Рыженков на международном форуме в Киеве "Декарбонизация стальной индустрии: вызовы для Украины".

Направления, в которых мы работаем – это, в первую очередь, декарбонизация. У нас в активной разработке дорожная карта, которая позволит сократить выбросы,

– сообщил он.

По его словам, компания стремится перейти на европейскую систему мониторинга и отчетности выбросов, которой в Украине еще нет. В частности, компания внедрит передовые технологии по производству экологически нейтральной стали.