Метинвест переходит на евросистему отчетности парниковых газов, – Рыженков
15 июля 2021 , 15:30Читати новину українською
Источник:УНИАН
Метинвест как международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний разработает дорожную карту по сокращению выбросов в Украине.
Такое мнение высказал генеральный директор компании Метинвест Юрий Рыженков на международном форуме в Киеве "Декарбонизация стальной индустрии: вызовы для Украины".
Направления, в которых мы работаем – это, в первую очередь, декарбонизация. У нас в активной разработке дорожная карта, которая позволит сократить выбросы,
– сообщил он.
По его словам, компания стремится перейти на европейскую систему мониторинга и отчетности выбросов, которой в Украине еще нет. В частности, компания внедрит передовые технологии по производству экологически нейтральной стали.