Метинвест поддержал правительство и помог направить в Грецию спецсамолет для тушения пожаров

Украинское правительство при поддержке международной горно-металлургической группы компаний Метинвест Рината Ахметова направило в Грецию специальный самолет для тушения лесных пожаров, которые охватили страну.

В пятницу, 6 августа, борт с пожарными Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям вылетел из киевского аэропорта "Жуляны".

Греция обратилась к украинскому правительству с просьбой оказать помощь отрядом спасателей в тушении пожаров, которые сейчас бушуют в Греции,

– сказал глава ГСЧС Николай Чечеткин.

Также он добавил, что меньше чем за сутки из 10 областей страны отряд в составе 100 человек был оперативно собран.

Вчера была начата подготовка, и сегодня, по решению правительства, отряд службы Украины по чрезвычайным ситуациям в составе 100 человек отправляется в Грецию, чтобы сразу приступить к выполнению своих задач. Личный состав всем необходимым обеспечен,

– отметил он.

Николай Чечеткин заверил, что в настоящее время точно сказать, как долго продлится операция, невозможно, и при необходимости Украина готова отправить в Грецию больше спасателей.

Благодаря украинской промышленной компании Метинвест, которая оперативно включилась в процесс и оплатила рейс в обе стороны – перелет стал возможным.

Уже не впервые компания проявляет инициативу в подобных общественно важных вопросах. В прошлом году Метинвест профинансировал вылет самолета из Китая с гуманитарным грузом для помощи Украине в противостоянии распространению COVID-19.

Как сообщалось ранее, в Греции продолжают бушевать лесные пожары, которые угрожают историческому и культурному наследию страны.

Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину отправить 100 украинских спасателей на помощь в преодолении лесных пожаров в Грецию.