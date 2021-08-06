Метинвест поддержал правительство и помог направить в Грецию спецсамолет для тушения пожаров
Источник:УНИАН
Украинское правительство при поддержке международной горно-металлургической группы компаний Метинвест Рината Ахметова направило в Грецию специальный самолет для тушения лесных пожаров, которые охватили страну.
В пятницу, 6 августа, борт с пожарными Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям вылетел из киевского аэропорта "Жуляны".
Греция обратилась к украинскому правительству с просьбой оказать помощь отрядом спасателей в тушении пожаров, которые сейчас бушуют в Греции,
– сказал глава ГСЧС Николай Чечеткин.
Также он добавил, что меньше чем за сутки из 10 областей страны отряд в составе 100 человек был оперативно собран.
Вчера была начата подготовка, и сегодня, по решению правительства, отряд службы Украины по чрезвычайным ситуациям в составе 100 человек отправляется в Грецию, чтобы сразу приступить к выполнению своих задач. Личный состав всем необходимым обеспечен,
– отметил он.
Николай Чечеткин заверил, что в настоящее время точно сказать, как долго продлится операция, невозможно, и при необходимости Украина готова отправить в Грецию больше спасателей.
Благодаря украинской промышленной компании Метинвест, которая оперативно включилась в процесс и оплатила рейс в обе стороны – перелет стал возможным.
Уже не впервые компания проявляет инициативу в подобных общественно важных вопросах. В прошлом году Метинвест профинансировал вылет самолета из Китая с гуманитарным грузом для помощи Украине в противостоянии распространению COVID-19.
Как сообщалось ранее, в Греции продолжают бушевать лесные пожары, которые угрожают историческому и культурному наследию страны.
Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину отправить 100 украинских спасателей на помощь в преодолении лесных пожаров в Грецию.