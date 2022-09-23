Метинвест Политехника начинает обучение: завершен первый набор студентов

Несмотря на войну и оккупацию Мариуполя первый в Украине негосударственный горно-металлургический университет Метинвест Политехника завершил первый в своей истории набор студентов на все образовательные программы бакалаврского и магистерского уровня. 19 сентября более 350 студентов приступили к обучению по современным инженерно-техническим специальностям.

Группа Метинвест намеревалась открыть в Мариуполе университет с ультрасовременным кампусом, который не уступал бы лучшим техническим вузам мира. Однако строительство приостановила война и временная оккупация города. Несмотря на все препятствия, руководство решило сохранить университет, сохранить мечту о "Политехнике будущего" и предоставить студентам возможность получить образование европейского уровня в Украине.

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Компания запустила работу Метинвест Политехники в режиме комбинированного онлайн- и офлайн-обучения, соблюдая все меры безопасности для студентов и преподавателей.

Нам нужна победа Украины на всех фронтах. И мы ее должны ковать каждый день и во всем. Для победы в экономике Украине нужны высококлассные специалисты, которые будут строить нашу родину. Именно таких специалистов будет готовить Метинвест Политехника. Верю, что университет станет центром объединения людей, которым небезразлична судьба Мариуполя и Украины. После нашей победы мы обязательно вернемся в Мариуполь и достроим современный дом для современного вуза.

– отметил акционер Группы Метинвест Ринат Ахметов.

Что делал вуз с начала войны

Университету удалось практически полностью сохранить свой профессорско-преподавательский состав. В первые месяцы полномасштабного вторжения вуз не только продолжил готовиться к обучению на лицензированных образовательных программах для бакалавров и магистров, но и возобновил тренинги и курсы повышения квалификации по семи направлениям для сотрудников Метинвеста.

К тому же в Метинвест Политехнике разработали новые образовательные программы, которые будут сочетать несколько специальностей и позволят подготовить мультикомпетентных инженеров-лидеров для реализации проектов по восстановлению украинской промышленности и инфраструктуры городов в целом.

Кто и на кого будет учиться

Более 150 студентов поступили на образовательные программы бакалаврского уровня первого и второго курсов, а около 200 человек получат квалификацию магистра. Наиболее привлекательными для обучения первокурсников оказались металлургия, компьютерные науки, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии, а также охрана труда. Самые популярные магистерские образовательные программы – компьютерные науки и цифровой интеллект, аудит и консалтинг безопасности труда, металлургия стали и интеллектуальные системы управления в ГМК.

Среди поступающих в Метинвест Политехнику – выпускники колледжей и лицеев, работники предприятий Метинвеста из Запорожья, Покровска, Каменского и Кривого Рога, а также мариупольцы и авдеевцы, которые из-за войны покинули свои дома.

Первый набор для любого университета даже в мирных условиях – это непросто. А когда поступающие из-за войны находящихся в состоянии неопределенности и стресса – вообще сверхсложная задача. Но благодаря нашей профессиональной команде, мощной поддержке Группы Метинвест и стремлению предоставить украинцам возможность получить современное инженерно-техническое образование, первый набор на все без исключения образовательные программы бакалаврского и магистерского уровня в Метинвест Политехники осуществлен. И это лучше любых слов доказывает, что люди верят в Метинвест Политехнику, свое профессиональное будущее и в будущее всей Украины,

– добавил ректор университета Метинвест Политехника Александр Почтенный.

Как будет проходить обучение

Студенты будут учиться дистанционно по дуальной системе образования, сочетая теорию и практику на предприятиях Группы Метинвест.

Образовательные программы максимально ориентированы на поддержание высокого уровня практической подготовки в условиях, когда на онлайн-занятия из-за сложной ситуации безопасности приходится большая часть времени. В частности, практические, расчетные и лабораторные работы будут проводиться по тематике и на материале реальных производственных процессов. Студенты будут выполнять задачи, с которыми они будут сталкиваться в своей будущей профессиональной деятельности. К образовательному процессу будут привлекать сотрудников предприятий Метинвеста, практиков, международных и отечественных экспертов.

После окончания первого семестра лучшие студенты получат стипендии. Также руководство Группы Метинвест будет назначать именные стипендии тем, кто участвует в образовательных и научных проектах, в работе по операционным улучшениям, получает высокие награды за обучение по выбранной специальности.

Старт обучения в Метинвест Политехнике свидетельствует о том, что прежде всего мы придерживаемся своих планов на все сверхсложные вызовы времени. А количество желающих получить современные инженерно-технические профессии дает веру в то, что в скором времени у украинской промышленности будут высококлассные специалисты. А также в то, что мы обязательно восстановим заводы, отстроим города и сделаем Украину центром сверхсовременных инженерных технологий, где будущее есть у каждого, кто хочет учиться, творить и побеждать.

– сказал Генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Что дальше

В ближайших планах университета – присоединение к международной инициативе по развитию инженерного образования СDIO, обучающей работать по принципу "задумывай-разрабатывай-внедряй-управляй".

К реализации образовательных программ уже привлечены исследователи и эксперты из Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Польша), Montanuniversität Leoben и К1-Меt (Австрия). В дальнейшем планируется наладить образовательное и научное партнерство с профильными университетами Европы, Америки и Юго-Восточной Азии.

Метинвест Политехника – это университет будущего, предоставляющий новые широкие возможности для молодежи. Университет учредила Группа Метинвест в июне 2020 года. Главная цель проекта – появление в Украине высшего образования европейского уровня. В университете смогут учиться люди, избравшие для себя востребованные на рынке труда технические специальности. Лучшим студентам Группа Метинвест гарантирует первое рабочее место, финансовую и другие мотивации.