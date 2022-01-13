"Метинвест" продолжает активно строить технический университет "Метинвест Политехника"

Все работы по строительству первого негосударственного технического университета "Метинвест Политехника" в Мариуполе идут в соответствии с графиком. Ведь уже в этом году он должен принять первых студентов.

Пресс-служба группы компаний "Метинвест" сообщила, что сейчас завершаются работы по обустройству нулевого уровня учебного корпуса университета – возведенная часть здания, которая находится ниже пола первого этажа, смонтированы первые стальные конструкции.

"Сейчас проводится монтаж железобетонных конструкций. Вскоре установят плиту пола первого этажа. Все, что выше нее – будет из стальных конструкций, кроме перекрытий – они железобетонные. Затем проведут монтаж стеклянного фасада", – рассказал директор компании "DС Evolution" Андрей Рыжиков.

В главном 12-этажном корпусе университета "Метинвест Политехника" разместят учебные классы, библиотеку и сверхсовременные лаборатории, а на крыше обустроят террасу.

Вместе с основными работами ведется строительство общежития для будущих студентов – залит фундамент, бетонируют главные колонны с жестким армированием.

Следующим шагом будет установка плиты перекрытия цокольного этажа. Выше отметки "ноль" все конструкции каркаса – металлические с монолитными плитами перекрытий. В подвальной части общежития для студентов обустроят спортзал, душевую, прачечную и медицинский блок.

Рядом находиться спорткомплекс, уже сейчас для него ведется закладка фундамента, откроют футбольное, волейбольное и баскетбольное поля. Территорию студенческого городка озеленят деревьями и кустарниками.

"Метинвест" планирует закончить работы по строительству всех трех комплексов кампуса университета "Метинвест Политехника" одновременно и согласно графику. Всего на строительной площадке университетского городка "Метинвест Политехники" задействовано более 150 человек.