Metinvest Trametal запускает проект, который увеличит мощности по производству листового проката

Итальянский перекатный завод Группы Метинвест Metinvest Trametal запускает новую линию плазменной резки металла. Эта технология еще известна как кромкообрезные ножницы.

Группа Метинвест приобрела Trametal в 2008 году. Продукция завода используется в судостроении, трубной промышленности и других отраслях производства. Сам проект финансируется по кредитной линии от Банка Италии Cassa Depositi e Prestiti S.p.A в рамках инициативы Garanzia Italia.

Установка линии плазменной резки Master Plasma Bevel LineaTech Nova 55 с инвестициями в размере 10 млн евро – ключевой проект программы капитальных инвестиций Metinvest Trametal.

Эта линия позволяет увеличить мощности по производству листового проката с обрезной кромкой почти вчетверо. Ввод ее в эксплуатацию состоялся 26 ноября на заводе в Сан-Джорджо-ди-Ногаро на северо-востоке Италии.

"Запуск кромкообрезной линии на Metinvest Trametal – важное событие и для группы, и для потребителей. Увеличение мощности по обрезке кромки листового проката позволит удовлетворять все большие потребности наших клиентов в Италии, среди которых судостроительная компания Fincantieri, а также в Европе и за ее пределами. Проект подтверждает готовности Группы инвестировать в высокомаржинальные технологии для удовлетворения новых запросов наших клиентов, обеспечивая возможности для устойчивого экономического роста и создания рабочих мест в регионе", – рассказал Дмитрий Николаенко, Директор по продажам Группы Метинвест.

В 2020 году Metinvest Trametal поставлял прокат для строительства моста Святого Георгия, который соединил две части Генуи после трагического обрушения моста Моранди. В 2021 году газета Financial Times внесла Metinvest Trametal в список 300 климатических лидеров Европы, которые достигли наибольшего снижения выбросов парниковых газов в 2014-2019 годах. На предприятии работает 300 сотрудников.

"Нам очень приятно завершить этот проект несмотря на все трудности. Новая кромкообрезная линия позволяет усилить наши производственные мощности, не увеличивая нагрузку на окружающую среду. Проект обеспечивает создание новых рабочих мест в регионе и укрепляет позиции Metinvest Trametal как ведущего поставщика стальных решений для наших клиентов", – поделился Марко Каррара, руководитель проекта, директор Metinvest Trametal.