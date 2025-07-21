Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант, военный эксперт, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, отметив, что, кроме "Шахедов", россияне ежедневно изготавливают вооружение различного типа для воздушных ударов по территории Украины. Говорится о разведывательных беспилотниках, дроны-обманки и различные типы крылатых ракет.

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Как защищаться от российских ударов по Украине?

Игорь Романенко считает, что Украине важно сосредоточиться на создании плана, как действовать в ответ на массированные удары врага.

Наиболее эффективным методом является действия на опережение, то есть нам нужны средства поражения с соответствующей дальностью и мощной боевой частью. Все для того, чтобы бить по местам, где производят (россияне 24 – Канал) вооружение,

– подчеркнул он.

Кроме мест, где оккупанты создают оружие, необходимо наносить удары по пусковым площадкам.

Если враг все же запустил оружие в сторону Украины, то, по словам генерал-лейтенанта, надо начинать работу в воздухе, чтобы обезвреживать цели.

Здесь разделяются направления: противоракетная оборона с использованием Patriot и противовоздушная оборона – самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и беспилотные аппараты,

– сказал Игорь Романенко.

Он добавил, что важную роль в противодействии вражеским целям играет радиоэлектронная борьба, ведь успешная работа это тогда, когда средства поражения врага не выполнили свои задачи.

Как гражданские могут помогать в противодействии российским атакам?

Недавно украинское правительство приняло документ по формированию групп противовоздушной защиты на базе территориальных общин.

Граждане, которые не подлежат мобилизации, при содействии Министерства обороны, могут учиться противостоять российским дроновым атакам в своем населенном пункте.

Это новое направление, которое нужно развивать для противодействия враждебным нападением,

– отметил Романенко.

Отметим, в результате ночной атаки России на Киев зафиксировано более 15 прямых попаданий по объектам города, сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Некоторые сбитые цели также вызвали повреждения на местах падения. Игнат добавил, что все ракеты, включая крылатые и аэробаллистические, были или уничтожены, или подавлены силами ПВО, однако сбивать их далеко от городов удается не всегда из-за изменения маршрутов и погодных условий.