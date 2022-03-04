Методы Путина: Блинкен рассказал, почему в США ожидают ухудшения ситуации с войной в Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что ожидания ухудшения страданий украинцев основываются на знаниях об агрессивных методах президента России Владимира Путина. В качестве примера он приводит его поведение в Чечне и Сирии.

Это мнение он высказал в общении с журналистами в Брюсселе.

"Говоря о том, что, вероятнее всего, будет еще хуже, к сожалению, "мы основываемся на всем, что знаем о методах президента Путина, когда речь идет о том, чтобы покорить страну его желаниям – мы видели это в Чечне, мы видели это в Сирии. Мы это видели в 2014 году в Украине. И то, что мы видим на поле боя, так это то, что российские войска окружают города, в частности, Киев. Мы видим рост брутальных методов, в том числе в отношении гражданского населения", – заявил Блинкен.

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Следовательно, в США не исключают того варианта, что ситуация может ухудшаться.

"Я думаю, что ужасные ожидания о том, что страдания, которые мы видим, скорее будут еще хуже до того, как все будет лучше, будут так долго, как долго Россия будет использовать эти методы", – заявил он.

Одновременно Блинкен констатировал, что делается "все, что возможное, чтобы события развивались другим способом".

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