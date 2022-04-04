В метро Харькова отпраздновали первую свадьбу

Украинцы даже во время войны умеют находить радости и продолжают жить в таких условиях. В Харькове смогли даже отпраздновать свадьбу.

Из-за обстрелов россиян многие люди живут или прячутся в метро. Теперь там сыграли и свадьбу.

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Счастья молодым! Мирного неба! И много-много детей,

– говорится в сообщении горсовета.

Поздравить молодоженов пришел и мэр города Игорь Терехов.

Свадьба в харьковском метро: смотрите видео