Метро в Киеве откроет для движения всю "красную" ветку: интервалы сократят

С 21 апреля в Киеве возобновят движение поездов метро по всей "красной" ветке – от станции "Академгородок" до станции "Лесная".

Об этом сообщили в КГГА. В то же время пассажиров предупредили, что интервал движения на всех линиях будет сокращен до 10–15 минут.

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Поезда по "синей" ветке будут курсировать от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки", а по "зеленой" – от станции "Сырец" до станции "Красный хутор".

Пересадочные узлы и станции без остановки поездов

В столице работают пересадочные узлы "Золотые ворота" – "Театральная" и "Площадь Льва Толстого" – "Дворец спорта". Однако без остановки поезда совершают движение мимо станции "Майдан Незалежности", "Крещатик" и "Кловская".

В КГГА добавили, что подземные станции продолжат круглосуточно принимать людей как укрытия, а график работы метро может оперативно меняться.

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