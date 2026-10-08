Об этом сообщили в КМДА.

Что происходит с метро?

После 18:00 в сети начала появляться информация об обесточивании нескольких станций столичного метрополитена. В частности, электроэнергия исчезла на станции "Университет".

На видео очевидцев видно, как люди вынуждены были подниматься эскалатором пешком, ведь он не работал.

Впоследствии местные власти и метрополитен сообщили о снижении напряжения от внешних питательных центров. Поэтому и временно останавливали движение поездов метро и работу эскалаторов.

О возобновлении работы сообщим дополнительно,

– добавили в КГГА.

Уже в 18:39 уточнили, что движение поездов "синей" и "зеленой" линий метро постепенно восстанавливается. Однако они ходят с увеличенными интервалами.

Движение поездов на "красной" линии пока приостановлено.