Про це проінформували в КМДА.

Що відбувається з громадським транспортом?

Після 18:00 у мережі почала з'являтись інформація про знеструмлення кількох станцій столичного метрополітену. Зокрема, електроенергія зникла на станції "Університет".

На відео очевидців видно, як люди були змушені підійматись ескалатором пішки, адже він не працював.

Згодом місцева влада та метрополітен повідомили про зниження напруги від зовнішніх живильних центрів. Через це й тимчасово зупиняли рух поїздів метро та роботу ескалаторів.

Про відновлення роботи повідомимо додатково,

– додали в КМДА.

Вже о 18:39 там уточнили, що рух поїздів "синьої" та "зеленої" ліній метро поступово відновлюється. Однак вони йдуть зі збільшеними інтервалами.

Рух поїздів на "червоній" лінії поки що призупинений.

Крім того, у столиці призупинено рух частини громадського транспорту через зниження напруги в енергосистемі. Наразі фахівці працюють над дублюванням Борщагівської лінії швидкісного трамвая автобусам.