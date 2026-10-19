Кличко сообщил, когда возобновится движение метро на красной линии Киева после атаки

Движение поездов на красной линии киевского метро между станциями "Лесная" и "Академгородок" планируется возобновить вечером 19 октября. При этом поезда будут временно проходить мимо поврежденной в результате обстрела станции "Черниговская" без остановки.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, который осмотрел ремонтные работы на станции после российского обстрела. По его словам, к ликвидации последствий обстрела привлечено более 70 специалистов Киевского метрополитена.

"Движение поездов между станциями "Лесная" и "Академгородок" в обычном режиме планируем возобновить сегодня вечером (19 октября – 24 Канал). Поезда будут курсировать без остановки на станции "Черниговская" – пока ее не отремонтируют", – сообщил Виталий Кличко.

Как в Киеве организовали транспорт на время ремонта

На период ремонтных работ городские власти увеличили количество автобусов на маршрутах, которые помогают пассажирам добираться между районами столицы.

В частности, дополнительный транспорт вывели на маршруты № 1-М и 118. По словам Кличко, на временный маршрут № 1-М добавили три автобуса, которые будут курсировать между станциями метро "Лесная" и "Дарница", а также еще 12 автобусов, которые будут связывать "Лесную" со станцией "Дворец спорта".

Это позволит обеспечить связь с центральной частью города, в частности в случае объявления воздушной тревоги. И в то же время избежать чрезмерной нагрузки на станцию метро "Дарница",

– пояснил городской голова.

На станции уже убрали разбитое стекло и строительный мусор. Сейчас специалисты завершают ремонт поврежденных путей и контактной рельсы, а также восстанавливают системы электроснабжения и управления движением поездов. Эти работы являются самыми сложными и ведутся с ночи.

Как проходит восстановление / Фото из Telegram-канала Виталия Кличко

Во время воздушных тревог работники вынуждены прерывать ремонт и укрываться, что сказывается на темпах работ. Несмотря на это, специалисты продолжают работать, чтобы как можно быстрее возобновить движение на поврежденном участке метро.

Напомним, во время российской атаки на Киев повреждения получила станция метро "Черниговская". Рядом с ней из-за попадания обломков также были повреждены ходовая и контактная рельсы.