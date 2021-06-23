Об этом сообщил член антикоррупционного комитета парламента Ярослав Юрчишин. По его словам, Аваков может быть неудобным для Офиса Президента.
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"Есть информация, что черная кошка в очередной раз пробежала между руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком и господином Аваковым", – сказал Юрчишин.
Он отметил, что такая информация появляется часто. Якобы, что на место Авакова будут ставить более послушного для ОП человека, менее самостоятельного и не такого мощного.
Такая информация появляется периодически. На самом деле последние 2 недели она активно подживляется и вбрасывается,
– заявил член комитета.
Существует 2 причины такого "вброса", – Юрчишин
Как он отметил, такую информацию "вбрасывают" в общество не просто так, может быть 2 причины:
- тестируют, как на увольнение отреагирует общество и прежде всего депутаты;
- дают возможность поговорить и отвлекают внимание от других существенных тем.
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Поддержат ли увольнение нардепы
Юрчишин отметил, что в "Слуге народа" есть более 10 человек, которые ориентируются на Авакова. Они вряд ли проголосуют за его увольнение, даже если Офис Президента попросит это сделать.
Есть ряд партнеров Авакова и в других фракциях, ведь он долго в политике,
– добавил Юрчишин.
По его словам, трудно прогнозировать, однако, если ОП будет настаивать, то большинству будет сложно не выполнить это желание.
"Это будет серьезное противостояние. Если Офис Президента решит это сделать – то и голоса найдутся", – подытожил Юрчишин.
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