Об этом сообщил член антикоррупционного комитета парламента Ярослав Юрчишин. По его словам, Аваков может быть неудобным для Офиса Президента.

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"Есть информация, что черная кошка в очередной раз пробежала между руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком и господином Аваковым", – сказал Юрчишин.

Он отметил, что такая информация появляется часто. Якобы, что на место Авакова будут ставить более послушного для ОП человека, менее самостоятельного и не такого ​​мощного.

Такая информация появляется периодически. На самом деле последние 2 недели она активно подживляется и вбрасывается,

– заявил член комитета.

Существует 2 причины такого "вброса", – Юрчишин

Как он отметил, такую ​​информацию "вбрасывают" в общество не просто так, может быть 2 причины:

тестируют, как на увольнение отреагирует общество и прежде всего депутаты;

как на увольнение отреагирует общество и прежде всего депутаты; дают возможность поговорить и отвлекают внимание от других существенных тем.

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Поддержат ли увольнение нардепы

Юрчишин отметил, что в "Слуге народа" есть более 10 человек, которые ориентируются на Авакова. Они вряд ли проголосуют за его увольнение, даже если Офис Президента попросит это сделать.

Есть ряд партнеров Авакова и в других фракциях, ведь он долго в политике,

– добавил Юрчишин.

По его словам, трудно прогнозировать, однако, если ОП будет настаивать, то большинству будет сложно не выполнить это желание.

"Это будет серьезное противостояние. Если Офис Президента решит это сделать – то и голоса найдутся", – подытожил Юрчишин.

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