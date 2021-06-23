Про це повідомив член антикорупційного комітету парламенту Ярослав Юрчишин. За його словами, Аваков може бути незручним для Офісу Президента.
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"Є інформація, що чорна кішка вчергове пробігла між керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком та паном Аваковим", – сказав Юрчишин.
Він наголосив, що така інформація з'являється часто. Мовляв, що на місце Авакова ставитимуть слухнянішу для ОП людину, менш самостійну і не таку потужну.
Така інформація з'являється періодично. Насправді останні 2 тижні вона активно підживляється і вкидається,
– заявив член комітету.
Існує 2 причини такого "вкиду", – Юрчишин
Як він зазначив, таку інформацію "вкидають" у суспільство не просто так, може бути 2 причини:
- тестують, як на звільнення відреагує суспільство та насамперед депутати;
- дають можливість поговорити та відвертають увагу від інших суттєвих тем.
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Чи підтримають звільнення нардепи
Юрчишин зауважив, що у "Слузі народу" є понад 10 людей, які орієнтуються на Авакова. Вони навряд чи проголосують за його звільнення, навіть якщо Офіс Президента попросить це зробити.
Є низка партнерів Авакова і в інших фракціях, адже він довго в політиці,
– додав Юрчишин.
За його словами, важко прогнозувати, однак, якщо ОП настоюватиме, то більшості буде складно не виконати це бажання.
"Це буде серйозне протистояння. Якщо Офіс Президента вирішить це зробити – то і голоси знайдуться", – підсумував Юрчишин.
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