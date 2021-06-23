Про це повідомив член антикорупційного комітету парламенту Ярослав Юрчишин. За його словами, Аваков може бути незручним для Офісу Президента.

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"Є інформація, що чорна кішка вчергове пробігла між керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком та паном Аваковим", – сказав Юрчишин.

Він наголосив, що така інформація з'являється часто. Мовляв, що на місце Авакова ставитимуть слухнянішу для ОП людину, менш самостійну і не таку потужну.

Така інформація з'являється періодично. Насправді останні 2 тижні вона активно підживляється і вкидається,

– заявив член комітету.

Існує 2 причини такого "вкиду", – Юрчишин

Як він зазначив, таку інформацію "вкидають" у суспільство не просто так, може бути 2 причини:

тестують , як на звільнення відреагує суспільство та насамперед депутати;

, як на звільнення відреагує суспільство та насамперед депутати; дають можливість поговорити та відвертають увагу від інших суттєвих тем.

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Чи підтримають звільнення нардепи

Юрчишин зауважив, що у "Слузі народу" є понад 10 людей, які орієнтуються на Авакова. Вони навряд чи проголосують за його звільнення, навіть якщо Офіс Президента попросить це зробити.

Є низка партнерів Авакова і в інших фракціях, адже він довго в політиці,

– додав Юрчишин.

За його словами, важко прогнозувати, однак, якщо ОП настоюватиме, то більшості буде складно не виконати це бажання.

"Це буде серйозне протистояння. Якщо Офіс Президента вирішить це зробити – то і голоси знайдуться", – підсумував Юрчишин.

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