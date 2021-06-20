За словами спікера Разумкова, критикувати можна усіх політиків. Зокрема, самого Разумкова, Авакова та усіх нардепів.
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Якщо дозволите мою особисту думку, то я думаю, що міністр внутрішніх справ – на своєму місці. Я думаю, що він відповідає тій посаді, на якій сьогодні є,
– заявив Разумков.
Відставка Авакова: останні новини
- Нова хвиля чуток про ймовірну відставку Арсена Авакова з'явилася у червні 2021 року. Тоді українські ЗМІ з посиланнями на джерела у "Слузі народу" повідомили, що ухвалити рішення про звільнення Авакова можуть вже у вересні цього року.
- Водночас Олександр Корнієнко розповів: відставку Авакова обговорюють все життя, однак конкретних ініціатив, зареєстрованих в парламенті, наразі немає.
- Згодом чутки про звільнення Авакова спростували в Офісі Президента.
- Раніше про професійну ефективність Авакова також заявив очільник Кабміну Денис Шмигаль.