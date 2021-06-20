За словами спікера Разумкова, критикувати можна усіх політиків. Зокрема, самого Разумкова, Авакова та усіх нардепів.

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Якщо дозволите мою особисту думку, то я думаю, що міністр внутрішніх справ – на своєму місці. Я думаю, що він відповідає тій посаді, на якій сьогодні є,

– заявив Разумков.

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