По словам спикера Разумкова, критиковать можно всех политиков. В частности, самого Разумкова, Авакова и всех нардепов.

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Если позволите мое личное мнение, я думаю, что министр внутренних дел – на своем месте. Я думаю, что соответствует той должности, на которой сегодня находится,

– заявил Разумков.

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