Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, еще интересно то, что ФСБ и "кадыровцы" ненавидят друг друга.

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Пионтковский: из ФСБ сделали козла отпущения за провал

Как заметил Пионтковский, важный момент заключается в том, что на ФСБ "направили" репрессии со стороны Кремля. Мол, арестован целый отдел, который был ответственен за Украину.

Из них (ФСБ – 24 канал) сделали козла отпущения за провал блицкрига – "молниеносной войны". Неправильно информировали руководство. Существует определенное напряжение между Путиным и ФСБ – возможно руководителем ФСБ. Андрей Пионтковский Русский публицист

Относительно того, что глава ФСБ Александр Бортников будет новым президентом России, российский публицист не уверен. "Я бы не стал делать смелые выводы о том, что Бортников готовит определенный переворот", – пояснил он.

Если Путина отстранят от власти, то не в результате демократического движения и давления олигархов, а в результате заговора силовиков,

– считает Пионтковский.

Пионтковский прокомментировал взаимоотношения Путина с ФСБ: смотрите видео