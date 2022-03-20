Соответствующие многочисленные сообщения поступают от украинских спецслужб и Генштаба Вооруженных сил. Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович во время дневного брифинга 20 марта, сообщает 24 канал.

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На России ищут виновных – достается даже высшему командованию

По его словам, ФСБ начала искать виновных среди российских военнослужащих. Под удар попадают как вооруженные силы страны-агрессора, так и Росгвардия.

Так, сотни российских военнослужащих подвергаются унизительным проверкам. В частности, их обвиняют в отказе от ведения боевых действий, в слабости характера и трусости. Достается даже генералам и высшим военным начальникам.

Расправляются, в частности, за плохую организацию "ХНР"

В качестве примера Арестович рассказал об одном из представителей информационно-психологических служб России. Его обвинили в том, что он плохо внедряет "Херсонскую народную республику".

Россия продолжает терпеть крах

Советник председателя ОП подчеркивает, что все потуги России проваливаются. Хотя их политическое командование пытается перебрасывать новые силы на определенные участки украинско-российского фронта. Но и те являются ограниченными.

Думаю, что и без того крайне низкий моральный дух российской армии будет еще ниже. Ведь украинские бойцы уничтожили уже огромное количество представителей высшего командования России. А тут еще добавляется давление со стороны ФСБ,

– подчеркнул он.

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