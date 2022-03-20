Відповідні численні повідомлення надходять від українських спецслужб і Генштабу Збройних сил. Про це розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович під час денного брифінгу 20 березня, повідомляє 24 канал.

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На Росії шукають винних – дістається навіть вищому командуванню

За його словами, ФСБ почала шукати винних серед російських військовослужбовців. Під удар потрапляють як збройні сили країни-агресорки, так і росгвардія.

Так, сотні російських військовослужбовців зазнають принизливих перевірок. Зокрема, їх звинувачують у відмові від ведення бойових дій, у слабкості характеру та боягузтві. Дістається навіть генералам і вищим військовим начальникам.

Розправляються, зокрема, за погану організацію "ХНР"

Як приклад Арестович розповів про одного з представників інформаційно-психологічних служб Росії. Його звинуватили в тому, що він погано впроваджує "Херсонську народну республіку".

Росія продовжує зазнавати краху

Радник голови ОП наголошує, що усі потуги Росії провалюються. Хоча їхнє політичне командування намагається перекидати нові сили на певні ділянки українсько-російського фронту. Але й ті є обмеженими.

Думаю, що і без того вкрай низький моральний дух російської армії буде ще нижчим. Адже українські бійці знищили вже величезну кількість представників вищого командування Росії. А тут ще додається тиск із боку ФСБ,

– підкреслив він.

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