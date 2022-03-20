Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, ще цікавим є те, що ФСБ і "кадирівці" ненавидять одне одного.

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Піонтковський: З ФСБ зробили цапа-відбувайла за провал

Як зауважив Піонтковський, важливий момент полягає в тому, що на ФСБ "направили" репресії з боку Кремля. Мовляв, заарештований цілий відділ, який був відповідальний за Україну.

З них (ФСБ – 24 канал) зробили цапа-відбувайла за провал бліцкригу – "блискавичної війни". Неправильно інформували керівництво. Існує певна напруга між Путіним і ФСБ – можливо керівником ФСБ. Андрій Піонтковський Російський публіцист

Щодо того, що глава ФСБ Олександр Бортников буде новим президентом Росії, російський публіцист не впевнений. "Я б не став робити сміливі висновки про те, що Бортніков готує певний переворот", – пояснив він.

Якщо Путіна усунуть від влади, то не в результаті демократичного руху і тиску олігархів, а у результаті змови силовиків,

– вважає Піонтковський.

Піонтковський прокоментував взаємини Путіна з ФСБ: дивіться відео