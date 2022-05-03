Между Кремлем и ИГИЛ все меньше разницы, – Подоляк отреагировал на вечерние обстрелы городов

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отреагировал на вечерние ракетные обстрелы украинских городов. Он подчеркнул, что Россию следует признать страной-террористом.

Михаил Подоляк отметил, что между Россией и террористической организацией "ИГИЛ" все меньше разницы. То есть страна-агрессор такой же террорист.

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Реакция Подоляка на обстрелы

Советник главы Офиса Президента вспомнил и антисемитские заявления главы российского МИД Лаврова. Подоляк отметил, что Россия все меньше отличается от "ИГИЛ".

Сначала – антисемитские заявления Москвы, теперь – массированные ракетные удары по украинским городам. Львов, Винницкая, Кировоградская области, Закарпатье. Россия должна быть признана государством – спонсором терроризма. Между Кремлем и ИГИЛ все меньше разницы даже на вербальном уровне,

– подчеркнул Подоляк.

Также на обстрелы отреагировал и глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он отметил, что таким образом россияне хотят остановить поставки помощи от западных партнеров, однако им не удастся.