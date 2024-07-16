Обозвали "херсонскими тюленями": между оккупантами из двух бригад возник конфликт

Недавно стало известно, что оккупанты перебрасывают подразделения из Херсонской области на Харьковщину. И хотя между российскими военными возникли конфликты, однако перемещение существенно не повлияет на ситуацию на Херсонщине.

Об этом представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил в эфире телемарафона. Он уточнил, что конфликт произошел между оккупантами из 810-й бригады и 155-й.

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Оккупанты обозвали "собратьев" "херсонскими тюленями"

Братчук рассказал, что оккупанты перебрасывают 810-ю отдельную бригаду морской пехоты с Херсонщины на Харьковщину в подчинение оккупационной группировки "Север". Вместе с тем, между российскими захватчиками возник конфликт.

Там (на Севере – 24 Канал) есть в группировке "Север" есть 155 отдельная бригада морской пехоты, которая уже несколько раз отказывалась идти на штурмовые действия и не выполняли приказы о боевых действиях. В свою очередь они назвали 810-ю бригаду с Юга "херсонскими тюленями". Но это их проблемы,

– рассказал Братчук.

В то же время Братчук считает, что переброска 810-й бригады с Юга существенно не повлияет на ситуацию на Херсонском направлении, ведь у врага на этом участке достаточно прочная группировка войск "Днепр".

"Я думаю, что эта переброска достаточно ожидаемая, и собственно об этом мы говорили уже несколько дней назад", – резюмировал Братчук.

Ранее о переброске 810-й бригады на Харьковщину сообщали партизаны движения "Атеш". По информации агентов, бригаду перебрасывают под Волчанск после многочисленных неудач под Крынками в Херсонской области. Кроме того, из-за больших потерь оккупанты из 810-й бригады отказывались идти на штурмы.