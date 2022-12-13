Это был первый конфликт между войсками этих стран после столкновений в 2020 году, приведших тогда к гибели 20 индийских военных и более 45 китайских солдат и ухудшению отношений между Индией и Китаем. Об этом сообщили официальные лица индийской армии.

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Что случилось на границе

Рукопашное сражение между военными произошло в секторе Таванг в Аруначал-Прадеш, когда около 300 китайских солдат приблизились к фактической границе. Как пояснили в Индии, таким образом индийские военные не дали китайским войскам Народно-освободительной армии ворваться на территорию соседнего государства.

9 декабря состоялось рукопашное сражение между китайскими и индийскими войсками. Индийские войска остановили войска PLA (Народно-освободительной армии) от входа на нашу территорию,

– заявил министр обороны Индии Раджнатх Сингх.

Сообщают также, что после боя войска "немедленно разъединились". В результате столкновения и военные Китая, и военные Индии получили легкие ранения. При этом, по данным Индии, с китайской стороны было вдвое больше раненых.

Страны обсудили инцидент

Министр обороны Индии также сообщил, что обсудил этот инцидент с китайским коллегой. В Китае добавили, что стороны "поддерживали беспрепятственный диалог по вопросу границы через дипломатические и военные каналы".

Насколько мы понимаем, ситуация на границе между Китаем и Индией в целом стабильна,

– заявил спикер МИД Китая Ван Вэньбинь.

Отметим, что Китай выдвигает претензии на восточноиндийский штат Аруначал-Прадеш, который граничит с Тибетским автономным районом. Он считает его частью этой территории. Однако войска обеих сторон придерживаются протоколов избегания использования огнестрельного оружия вдоль границы, известного как линия фактического контроля. Она разделяет территории, которые удерживают Китай и Индия.