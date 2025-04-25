Глава аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук рассказал 24 Каналу, что Трамп сформировал вокруг себя команды людей, которые имеют кардинально разные мнения относительно российско-украинской войны. Он считает, что лидер США слушает мнение тех, кто поддерживает Владимира Путина и Украину, а потом выбирает выгодную для себя модель поведения.

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Взаимоотношения между Киевом и Вашингтоном

По мнению Олега Рыбачука, Дональд Трамп является популистом, для которого важно общественное мнение.

Он очень болезненно реагирует, когда Зеленский выступает перед американской аудиторией и говорит вещи, которые неприятны лидеру США,

– сказал он.

Дональд Трамп уже неоднократно транслировал мнение, что президент Украины не может публично вести с ним дискуссию.

В украинской среде эту тему подхватили. Часто говорят, что лучше, чтобы Зеленский молчал о Крыме, ведь надо пытаться понравиться Трампу. Однако ему невозможно понравиться, ведь он мыслит совсем другими категориями,

– пояснил председатель аналитически-адвокационной организации.

Чтобы иметь влияние на лидера США, Украине очень важно демонстрировать единство с Европейским Союзом. Кроме того, важно показывать всему миру, что украинцев невозможно заставить делать те вещи, которые являются неприемлемыми для наших национальных интересов.

Рыбачук добавил, что вопрос Крыма – это вопрос существования Украины, потому что сегодня Крым, а завтра Владимир Путин будет требовать половину Украины.

Напомним, администрация Трампа предложила Украине прекратить войну в обмен на отказ от вступления в НАТО и признание Крыма российским, что вызвало резкое неприятие со стороны ЕС. Президент Зеленский категорически отверг такие условия, а европейские лидеры отметили, что признание аннексии Крыма противоречит международному праву и создает опасный прецедент для всего континента.