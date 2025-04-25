Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук розповів 24 Каналу, що Трамп сформував довкола себе команди людей, які мають кардинально різні думки щодо російсько-української війни. Він вважає, що лідер США слухає думку тих, хто підтримує Владіміра Путіна та Україну, а потім обирає вигідну для себе модель поведінки.

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Взаємини між Києвом та Вашингтоном

На думку Олега Рибачука, Дональд Трамп є популістом, для якого важлива громадська думка.

Він дуже болюче реагує, коли Зеленський виступає перед американською аудиторією і говорить речі, які неприємні лідеру США,

– сказав він.

Дональд Трамп вже неодноразово транслював думку, що президент України не може публічно вести з ним дискусію.

В українському середовищі цю тему підхопили. Часто говорять, що краще, щоб Зеленський мовчав про Крим, адже треба намагатися сподобатися Трампу. Проте йому неможливо сподобатись, адже він мислить зовсім іншими категоріями,

– пояснив голова аналітично-адвокаційної організації.

Щоб мати вплив на лідера США, Україні дуже важливо демонструвати єдність із Європейським Союзом. Крім того, важливо показувати всьому світові, що українців неможливо змусити робити ті речі, які є неприйнятними для наших національних інтересів.

Рибачук додав, що питання Криму – це питання існування України, бо сьогодні Крим, а завтра Владімір Путін вимагатиме половину України.

Нагадаємо, адміністрація Трампа запропонувала Україні припинити війну в обмін на відмову від вступу до НАТО та визнання Криму російським, що викликало різке несприйняття з боку ЄС. Президент Зеленський категорично відкинув такі умови, а європейські лідери наголосили, що визнання анексії Криму суперечить міжнародному праву та створює небезпечний прецедент для всього континенту.