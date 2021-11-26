На опубликованных кадрах заметно, как журналисты и охрана скопились вокруг президента. На фоне слышно, как кое-кто кричит.

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Между охраной президента и журналистами произошла давка

На видео заметно много людей. Впоследствии видно, как президент выходит из помещения вместе с охраной. Также слышны слова предположительно охранников о том, что стоит убрать людей возле машины. Тогда охранники начинают просить: "Пожалуйста, отойдите в сторонку. Пожалуйста, отойдите. Отойдите, пожалуйста, правее".

После чего слышен крик журналистов, которые собрались возле автомобилей. Когда Зеленский подходит ближе к авто, то между журналистами и охраной президента возникает давка.

Между журналистами и охраной Зеленского возникла давка: смотрите видео

На некоторых кадрах видно, как во время толкотни с охраной Владимира Зеленского, журналистка оказывается сначала на автомобиле, а потом на земле. Оказалось, что пострадала сотрудница телеканала "Прямой" Анна Дзьоба. Очевидно, она упала на локоть, ведь впоследствии опубликовали фото, на которых видна кровь из-за ушиба руки.

Журналистка "Прямого" в давке между представителями СМИ и охраной Зеленского повредила руку

Кстати, на пресс-конференции Владимира Зеленского было 30 средств массовой информации. Ранее в ОП анонсировали, что на марафоне будут "30 ведущих всеукраинских и международных СМИ". В частности на марафон не пригласили журналистов "Прямого". Об этом известно потому, что издание "Детектор медиа" обнародовало полный список приглашенных СМИ.

Из-за этого не приглашенные журналисты собрались возле места проведения пресс-марафона. По информации "Укринформа" журналисты нескольких изданий возмущены тем, что их не аккредитовали, и в списке приглашенных лишь ограниченное количество прессы. Представители СМИ, которых не допустили к участию в пресс-конференции, отмечали, что все должны иметь равные возможности в доступе к информации и праве задать вопрос.

Обратите внимание! Пресс-марафон Владимира Зеленского начался в 12 часов и продолжался фактически до 17:30 с короткими перерывами. Журналисты задавали президенту вопросы в помещении коворкинга Creative State Arsenal на Московской, 8, что возле станции метро "Арсенальная".