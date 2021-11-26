На опублікованих кадрах помітно, як журналісти та охорона скупчились довкола президента. На фоні чутно, як дехто кричить.

До теми Зеленський зібрав журналістів на пресмарафон: головні тези президента

Між охороною президента та журналістами трапилась тиснява

На відео помітно багато людей. Згодом видно, як президент виходить з приміщення разом з охороною. Також чутно слова ймовірно охоронців про те, що варто прибрати людей біля машини. Тоді охоронці починають просити: "Будь ласка, відійдіть в сторонку. Будь ласка, відійдіть. Відійдіть, будь ласка, правіше".

Після чого чутно крик журналістів, які зібрались біля автомобілів. Коли Зеленський підходить ближче до авто, то між журналістами та охороною президента виникає тиснява.

Між журналістами та охороною Зеленського виникла тиснява: дивіться відео

На деяких кадрах видно, як під час штовханини з охороною Володимира Зеленського, журналістка опиняється спочатку на автомобілі, а потім на землі. Виявилось, що постраждала співробітниця телеканалу "Прямий" Ганна Дзьоба. Очевидно, вона впала на лікоть, адже згодом опублікували фото, на яких видно кров через забій руки.

Журналістка "Прямого" у тисняві між представниками ЗМІ та охороною Зеленського пошкодила руку

До речі, на пресмарафоні Володимира Зеленського було 30 засобів масової інформації. Раніше в ОП анонсували, що на марафоні будуть "30 провідних всеукраїнських та міжнародних ЗМІ". Зокрема на марафон не запросили журналістів "Прямого". Про це відомо тому, що видання "Детектор медіа" оприлюднило повний список запрошених ЗМІ.

Через це незапрошені журналісти зібрались біля місця проведення пресмарафону. За інформацією "Укрінформу" журналісти кількох видань обурені тим, що їх не акредитували, й у списку запрошених лише обмежена кількість преси. Представники ЗМІ, яких не допустили до участі в пресмарафоні, наголошували, що всі повинні мати рівні можливості у доступі до інформації та праві поставити запитання.

Зверніть увагу! Пресмарафон Володимира Зеленського розпочався о 12 годині та тривав фактично до 17:30 з короткими перервами. Журналісти ставили президенту питання у приміщенні коворкінгу Creative State Arsenal на Московській, 8, що біля станція метро "Арсенальна".

Коротко про пресмарафон Володимира Зеленського