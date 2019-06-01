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      Между Киевом и Ужгородом восстановят прямое авиасообщение

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      Самолет "Як-40"
      Самолет "Як-40" / ua.news

      Прямые рейсы между Киевом и Ужгородом, которые накануне отменили, восстановят уже совсем скоро. С 3 июня 2019 года украинцы снова смогут летать между этими городами без пересадок.

      Рейсы, по-прежнему будет осуществлять авиакомпания "Мотор-Сич", отметили в пресс-службе Международного аэропорта "Киев".

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      Авиакомпания будет осуществлять рейсы по понедельникам, средам и пятницам. Перелет продлится 2 часа. Из Ужгорода самолет будет вылетать в 7:00, а из Киева – в 18.30. Рейсы будут выполнять на самолете "Як-40".

      Благодаря удобному расписанию, рейс свяжет Ужгород с Одессой, а также обеспечит стыковки с рейсами в Запорожье,
      – отметили в пресс-службе киевского аэропорта.

      Стоимость авиабилетов колеблется в пределах 2-3 тысяч гривен в одну сторону.


      Стоимость авиабилетов на перелет

      Отметим, что в конце 2018 года аэропорт Ужгорода получил сертификацию EASA и получил право принимать самолеты. Аэропорт Ужгорода расположен вблизи украинского-словацкой границы. Поэтому самолеты, выполняющие рейсы в или из аэропорта, могут нарушать воздушное пространство этой страны. Европейская сертификация позволит самолетам свободно использовать небо Словакии для осуществления полетов в Ужгород.

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      Теги: Новости Украины
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