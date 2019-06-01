Між Києвом та Ужгородом відновлять пряме авіасполучення

Прямі рейси між Києвом та Ужгородом, які напередодні скасували, відновлять вже зовсім скоро. З 3 червня 2019 року українці знову зможуть літати між цими містами без пересадок.

Рейси, як і раніше, здійснюватиме авіакомпанія "Мотор-Січ", зазначили у прес-службі Міжнародного аеропорту "Київ".

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Авіакомпанія здійснюватиме рейси щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці. Переліт триватиме дві години. З Ужгорода літак вилітатиме о 7:00, а з Києва – о 18.30. Рейси виконуватимуть на літаку "Як-40".

Завдяки зручному розкладу, рейс зв'яже Ужгород з Одесою, а також забезпечить стикування з рейсами в Запоріжжі,

– наголосили у прес-службі київського аеропорту.

Вартість авіаквитків коливається у межах 2-3 тисяч гривень в один бік.



Вартість авіаквитків на переліт

Зазначимо, що наприкінці 2018 року аеропорт Ужгорода отримав сертифікацію EASA та отримав право приймати літаки. Аеропорт Ужгорода розташований поблизу українсько-словацького кордону. Через це літаки, що виконують рейси до чи з аеропорту, мають порушувати повітряний простір цієї держави. Європейська сертифікація дозволить літакам вільно використовувати небо Словаччини для здійснення польотів до Ужгорода.