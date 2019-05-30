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      Лоукостер Ryanair оголосив добовий розпродаж 100 тисяч квитків за ціною від 9,99 євро

      7240 Читать новость на русском
      Розпродаж від Ryanair
      Розпродаж від Ryanair / 24 канал

      Ірландська авіакомпанія-лоукостер Ryanair, літаки якої літають з чотирьох українських міст (Києва, Львова, Харкова та Одеси), оголосила добовий розпродаж дешевих авіаквитків на різні напрямки за ціною від 9,99 євро. Купити квиток за акційною ціною можна буде тільки до кінця доби 31 травня.

      Згідно з умовами акції від Ryanair, квитки за акційною ціною можна придбати 30 та 31 травня 2019 року. Але стосуються вони не усіх подорожей, а лише тих, які будуть здійснюватися у період з 31 травня до 30 вересня.

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      Фактично це означає, що лоукостер для пасажирів надав чудову нагоду придбати дешеві квитки у період літніх відпусток. Наприклад, з київського "Борисполя" за 9,99 євро (менше за 300 гривень) можна полетіти до польського міста Бидгощ, за 19 євро – до Варшави, а за 28 – до Берліна.

      Акція
      Добовий розпродаж квитків за низькими цінами від лоукостера Ryanair

      Повний перелік акційних маршрутів та доступних дат дивіться на сайті авіакомпанії.

      Що відомо про авіакомпанію Ryanair?Це найбільша в Європі бюджетна авіакомпанія. Її створили в Ірландії в 1985 році, головний офіс компанії й сьогодні розташований в ірландському Дубліні.

      У 2018 році лоукостер офіційно почав працювати в Україні. Загалом літаки Ryanair здійснюють рейси у 33 країнах Європи та африканському Марокко.

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      Теги: Новини України авіація Ryanair Ціни
      Джерело: 24 канал
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